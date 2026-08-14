Zenith Exports präsentierte Quartalsergebnisse

Zenith Exports hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Zenith Exports vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.11 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.59 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134.9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 24.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179.0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch