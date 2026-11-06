Zenith Birla (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zenith Birla (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Zenith Birla (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 140.4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 124.7 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch