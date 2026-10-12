Zenith Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zenith Bank präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zenith Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0.170 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 639.8 Millionen USD, gegenüber 998.2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35.91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch