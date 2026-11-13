Zenitaka stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zenitaka gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 180.97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 61.48 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 30.69 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch