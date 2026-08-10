Zenitaka informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zenitaka hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 248.72 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 24.57 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch