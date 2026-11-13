ZENHOREN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ZENHOREN präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27.49 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16.83 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.75 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6.50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch