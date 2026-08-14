ZENHOREN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ZENHOREN hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28.64 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ZENHOREN ein EPS von 23.49 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.75 Prozent auf 6.69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch