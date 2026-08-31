Zenergy Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zenergy Registered B hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zenergy Registered B -0.320 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch