Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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25.08.2026 07:18:24
Zehntausende Jobs bei Volkswagen in Gefahr - Betriebsversammlungen starten
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
24.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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