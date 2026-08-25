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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

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25.08.2026 07:18:24

Zehntausende Jobs bei Volkswagen in Gefahr - Betriebsversammlungen starten

Volkswagen
69.19 CHF -1.94%
Kaufen Verkaufen
Bei VW beginnt mit der Betriebsversammlung in der Wolfsburger Zentrale eine Serie von ausserordentlichen Treffen zwischen Vorstand und Belegschaft. Aus Sorge um Stellenstreichungen und Werksschliessungen fordert die Belegschaft Klarheit vom Vorstand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.5045 19.03.2027 157791375
Long 138.031 19.03.2027 154716674
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0436 11.63 145247099
Long 10.5385 6.70 157791332
Long 17.2567 3.37 159691767
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2186 12.42 157782039
Short 8.5748 8.11 157780556
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -7.05 154316991
Long 8 6.77 154141739
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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14.08.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Volkswagen Neutral UBS AG
24.07.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

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07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’012.41 19.54 SJYB2U
Short 15’323.95 13.77 SS9BDU
Short 15’896.89 8.87 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’447.19 24.08.2026 17:31:36
Long 13’814.56 19.54 SGBRFU
Long 13’506.90 13.77 S1B6WU
Long 12’929.48 8.92 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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