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11.11.2026 09:33:37
Zehnder schliesst Werk in den Niederlanden und streicht bis zu 40 Jobs
(Meldung ergänzt mit Stellenabbau)
Gränichen (awp) - Der Raumklimaspezialist Zehnder schliesst seinen Produktionsstandort für Wärmetauscher im niederländischen Waalwijk. Damit verbunden ist ein Abbau von netto rund 35 bis 40 Vollzeitstellen, wie das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch mitteilte.
In Waalwijk bei Rotterdam seien rund 50 Vollzeitstellen betroffen, einschliesslich temporärer Arbeitskräfte, erklärte Zehnder. Im Gegenzug sollen am deutschen Standort Reinsdorf im Bundesland Sachsen mittelfristig 10 bis 15 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden. Dorthin soll die Produktion bis Ende des zweiten Quartals 2027 verlagert werden.
Die Restrukturierungskosten werden auf rund 4 Millionen Euro geschätzt. Zudem plant Zehnder Investitionen von rund 0,6 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Reinsdorf. Durch die Verlagerung erwartet das Unternehmen jährliche Einsparungen von rund 2,5 Millionen Euro.
Zehnder will mit dem Schritt die bestehenden Ressourcen in Reinsdorf besser nutzen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die Massnahme sei Teil der übergeordneten Strategie zur Straffung der Konzernstruktur und zur Steigerung der Effizienz.
Wärmetauscher kommen in Lüftungsgeräten zum Einsatz. Sie nutzen beispielsweise im Winter die Wärme der Abluft, um die einströmende kalte Aussenluft vorzuwärmen und so Energie zu sparen.
Die Zehnder-Gruppe beschäftigt weltweit rund 3600 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 761 Millionen Euro.
to/rw
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