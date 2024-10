Zehnder Group-Valoren gefragt: Zehnder Group ernennt neue Präsidentin für Nordamerika

Dufresne wird die Position am 1. Januar 2025 antreten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In dieser Funktion soll sie das weitere Wachstum des Nordamerika-Geschäfts der Zehnder -Gruppe vorantreiben.

Die US-Bürgerin Dufresne war zuvor in leitenden Positionen beim amerikanischen Industrietechnologieunternehmen Sensata Technologies tätig. Sie verfügt über einen Executive MBA der MIT Sloan School of Management und einen Bachelor in Maschinenbau.

Valoren der Zehnder Group gewinnen an der SIX zeitweise 1,52 Prozent auf 53,50 CHF.

Gränichen (awp)