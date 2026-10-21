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21.10.2026 06:59:15

Zehnder Group liquidiert Joint Venture in China und senkt Kosten

Zehnde a
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Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Joint Venture
Zehnder Group liquidiert Joint Venture in China und senkt Kosten

21.10.2026 / 06:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Zehnder Group und Minderheitspartner BBMG beschliessen Liquidation ihres Joint Ventures in China
  • Lüftungsaktivitäten in China werden zusammengeführt und 80 Stellen abgebaut
  • Zentrale Ziele sind die nachhaltige Verbesserung der Profitabilität sowie die zukunftsfähige Aufstellung der Zehnder Group in China
  • Restrukturierungskosten in Höhe von rund EUR 8.0 Mio. erwartet, wovon rund EUR 3.0 Mio. liquiditätswirksam sind
  • Erwartete jährlichen Kosteneinsparungen von rund EUR 1.5 Mio.

Gränichen (CH), 21. Oktober 2026: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, und ihr chinesischer Joint-Venture-Partner BBMG Corporation beschliessen die Liquidation ihres gemeinsamen Joint Ventures Zehnder (China) Indoor Climate Co., Ltd. in Peking (China). Im Rahmen der Liquidation wird auch die Produktion von Lüftungsgeräten in Dachang (nahe Peking) eingestellt. Hierbei handelt es sich um eine der Massnahmen der übergeordneten Strategie zur Straffung der Zehnder Group mit dem Ziel der Effizienzsteigerung und Erhöhung der Resilienz. Dies führt zu einem Abbau von rund 80 Stellen, darunter etwa 30 Verwaltungsstellen und 50 Stellen im Produktionsbereich. Die Zehnder Group wird künftig ihre Geschäftsaktivitäten für Lüftungen in China im zweiten bestehenden Joint Venture mit Sitz in Pinghu (nahe Shanghai) bündeln.

Die geplante Schliessung des Standorts in Dachang und die Konsolidierung der Lüftungsaktivitäten in Pinghu sind Teil einer Optimierung der Produktions- und Organisationsstrukturen, die den veränderten Marktbedingungen im chinesischen Immobiliensektor Rechnung trägt. Die geordnete Schliessung des Produktionsstandorts in Dachang soll zeitnah erfolgen.

Ein zentrales Ziel der Massnahmen ist die nachhaltige Verbesserung der Profitabilität. Gleichzeitig sollen durch die Bündelung der Aktivitäten bestehende Doppelstrukturen reduziert und die Zehnder Organisation in China zukunftsfähig aufgestellt werden.

Im Zusammenhang mit der Liquidation des Joint Ventures und der Schliessung des Standorts in Dachang rechnet die Zehnder Group mit Restrukturierungskosten von rund EUR 8.0 Mio. Davon sind rund EUR 3.0 Mio. liquiditätswirksam. Dem stehen jährlich erwartete Einsparungen von rund EUR 1.5 Mio. gegenüber.

Die zukünftigen chinesischen Aktivitäten der Zehnder Group fokussieren sich auf die Bereiche Wohnraumlüftungen, Wärmetauscher, Gewerbliche Lüftungen, Klimalösungen für Passivhäuser sowie Exportaktivitäten nach Südost- und Ostasien. Das profitable Geschäft mit Wärmetauschern der chinesischen Tochtergesellschaft Fortuneway, die im Jahr 2021 akquiriert wurde, wird unverändert weitergeführt und ist von den genannten Anpassungen nicht betroffen.

BBMG Corporation ist ein staatlich kontrolliertes Unternehmen mit Hauptsitz in Peking, das als Baustofflieferant, Zementhersteller und Immobilienentwickler in ganz China tätig ist. BBMG ist unter anderem an der Börse in Shanghai und Hong Kong notiert. Das gemeinsame Joint-Venture wurde 1995 gegründet. Im Jahr 2025 erzielte die Zehnder Group in der Region Asien-Pazifik einen Gesamtumsatz von rund EUR 26.7 Mio.

Nächste Termine

Jahresumsatz 2026 15. Januar 2027
Integrierter Geschäftsbericht 2026 und Medien-/Analystenkonferenz 2027   25. Februar 2027
Generalversammlung 2027      8. April 2027
Halbjahresbericht 2027        29. Juli 2027

Kontakt

René Grieder
Mitglied der Gruppenleitung, CFO
Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)
T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com

Alexander Kamb
Head of Investor Relations & Communications
Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)
T +41 62 855 15 36, alexander.kamb@zehndergroup.com

Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com.

Firmenprofil

Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte die Zehnder Group rund 3600 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 761 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zehnder Group AG
Moortalstrasse 1
5722 Gränichen
Schweiz
Telefon: +41 62 855 15 21
E-Mail: investor-relations@zehndergroup.com
Internet: www.zehndergroup.com
ISIN: CH0276534614
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2419184

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419184  21.10.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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