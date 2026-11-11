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11.11.2026 06:59:13
Zehnder Group konsolidiert Produktion von Wärmetauschern in Europa in Reinsdorf (DE)
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Zehnder Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Gränichen (CH), 11. November 2026: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, integriert die Produktion für Wärmetauscher am Standort Waalwijk (Niederlande) in den bestehenden Produktionsstandort Reinsdorf (Deutschland) und wird den Standort Waalwijk schliessen. Die beiden Produktionsstandorte werden konsolidiert, um bestehende Ressourcen in Reinsdorf besser zu nutzen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Dieser Schritt ist eine weitere Massnahme der übergeordneten Strategie zur Straffung der Struktur der Zehnder Group mit dem Ziel der Effizienzsteigerung.
Die Produktionsverlagerung nach Reinsdorf soll bis Ende des zweiten Quartals 2027 abgeschlossen sein. Der Bereich Wärmetauscher für Lüftungsgeräte bleibt ein wichtiges Geschäftsfeld der Gruppe.
Im Zusammenhang mit der Schliessung des Standorts Waalwijk und der Verlagerung der Produktion nach Reinsdorf werden voraussichtlich Restrukturierungskosten von rund 4.0 Mio. EUR anfallen. Darüber hinaus sind Investitionen von rund 0.6 Mio. EUR in den Ausbau der Produktionskapazitäten am Standort Reinsdorf geplant. Aus der Produktionsverlagerung und der Standortschliessung werden jährliche Einsparungen von rund 2.5 Mio. EUR erwartet.
Wärmetauscher sind ein zentraler Bestandteil moderner und energieeffizienter Lüftungsgeräte für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Im Winter erwärmt der Wärmetauscher die frische und kalte Aussenluft mit der Wärme der Abluft. Im Sommer wird die warme Aussenluft durch die kühlere Abluft temperiert. In kühlen Nächten sorgt ein Bypass zusätzlich für Nachtkühlung. Bei Enthalpie-Wärmetauschern wird ein Teil der Feuchtigkeit aus der Abluft auf die Frischluft übertragen und so ein Austrocknen der Raumluft im Winter reduziert. Im Sommer wird hingegen überschüssige Raumfeuchte effizient abgeführt. Gleichzeitig gewährleisten Wärmetauscher eine hygienische Trennung der Luftströme und verhindern, dass Gerüche, Schadstoffe oder andere Verunreinigungen aus der Abluft in die Zuluft gelangen.
Nächste Termine
Kontakt
René Grieder
Firmenprofil
Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte die Zehnder Group rund 3600 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 761 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zehnder Group AG
|Moortalstrasse 1
|5722 Gränichen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 62 855 15 21
|E-Mail:
|investor-relations@zehndergroup.com
|Internet:
|www.zehndergroup.com
|ISIN:
|CH0276534614
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2432260
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2432260 11.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu Zehnder AG (A)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Zehnde a am 11.11.2026
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