Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’781 0.1%  SPI 19’476 0.1%  Dow 51’565 0.1%  DAX 25’079 0.2%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 6’324 0.0%  Gold 4’164 -1.1%  Bitcoin 50’262 -0.7%  Dollar 0.8058 0.1%  Öl 79.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335SpaceX156888148Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold fällt statt zu steigen: Irankrieg entlarvt alten Börsenmythos
Zehnder-Aktie tiefer: Divisionaler Aufbau eingeführt und Straffunf der Konzernleitung
Haute Capital Partners-Aktie stabil: Finma nimmt Hauptsponsor des FC Biel unter die Lupe
Ascom-Aktie verliert: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Vorstands-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz
Suche...

Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Umorganisation 19.06.2026 11:20:06

Zehnder-Aktie tiefer: Divisionaler Aufbau eingeführt und Straffunf der Konzernleitung

Zehnder-Aktie tiefer: Divisionaler Aufbau eingeführt und Straffunf der Konzernleitung

Zehnder trennt sein Europageschäft organisatorisch in die Bereiche Wohnraumlüftung und Heizkörper.

Zehnde a
64.03 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen
Zudem verkleinert das Unternehmen die Konzernleitung von sechs auf fünf Mitglieder.

Die Bereiche "Residential Ventilation Europe" und "Radiators Europe" werden per 1. Oktober 2026 als eigenständige Divisionen geführt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Zudem wird "Light Commercial Europe" als separate Einheit aufgebaut.

Begründet wird der Schritt mit unterschiedlichen Marktbedingungen. Das Lüftungsgeschäft bewege sich in einem Wachstumsmarkt, während das Heizkörpergeschäft von rückläufigen Volumen, Überkapazitäten und Preisdruck geprägt sei. Die bisher gemeinsam genutzten Strukturen hätten unterschiedliche geschäftliche Anforderungen erschwert.

Auch Konzernleitung wird angepasst

Als Folge der Umstrukturierung kommt es auch im Management zu Anpassungen. Die Konzernleitung wird per 1. Juli 2026 von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert. Silvia Witschi tritt neu in das Gremium ein und übernimmt die Division "Residential Ventilation Europe". Jörg Metzger, bisher Chief Operating Officer Radiators EMEA wird für die "Radiators Europe"-Division zuständig sein.

Dorien Terpstra, Chief Commercial Officer EMEA, und Johannes Bollmann, Chief Operating Officer Ventilation EMEA, verlassen das Unternehmen bis Ende 2026.

Die organisatorischen Anpassungen sollen am 1. Oktober 2026 greifen. Die rechtliche Trennung der europäischen Lüftungs- und Heizkörperaktivitäten ist per 1. Januar 2027 geplant.

Auf finanzieller Ebene erwartet Zehnder für das Geschäftsjahr 2026 Einmalkosten in Höhe von rund 10 Millionen Euro. Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen seine Mittelfristziele von rund 5 Prozent jährlichem Umsatzwachstum und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 9 bis 11 Prozent.

Das Unternehmen will am Freitag (19.6.) um 13:00 Uhr in einem Analysten Call weiter über die Restrukturierung berichten.

Im Schweizer Handel fällt die Zehnder-Aktie zeitweise um 0,46 Prozent auf 64,50 Franken.

yz/cg

Gränichen (awp)

Weitere Links:

Zehnder-Aktie verliert deutlich: Umsatzwachstum in 2025

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zehnder AG (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zehnder AG (A)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:12 SMI-Gewinnserie gerissen
09:02 Next Stop: Space Economy
08:57 Marktüberblick: Infineon und Siemens Energy gesucht
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Kurse drehen wieder nach unten
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
16.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Novartis, Swiss Re, Swisscom, UBS
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’298.30 19.81 SWOBGU
Short 14’588.68 13.90 SB1BKU
Short 15’143.92 8.94 SK3BLU
SMI-Kurs: 13’780.62 19.06.2026 11:16:34
Long 13’157.50 19.95 SPBO2U
Long 12’848.26 13.63 SXEBDU
Long 12’305.97 8.94 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag stark gefragt
Volkswagen-Aktie mit Verlusten: VW-Chef bekräftigt Sparkurs - Aufsichtsrätin tritt ab
Michael Burry kritisch gegenüber SpaceX-Aktie - eine Wette gegen Elon Musk kommt dennoch nicht in Frage
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor einem Jahr verloren
Gold fällt statt zu steigen: Irankrieg entlarvt alten Börsenmythos
FreeCast-Aktie schiesst zweistellig hoch: Kooperation mit SpaceX' Starlink treibt den Kurs an
Micron-Aktie erreicht die 1'000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Titel könnten für Anleger interessant sein
Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Roche-Aktie tiefer: Zulassungsantrag für Lunsumio-Polivy-Kombination - Generika-Konkurrenz für Grippemittel Xofluza in den USA

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.