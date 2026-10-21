|Neuordnung in China
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21.10.2026 13:10:00
Zehnder-Aktie schwächelt: Konzern löst Gemeinschaftsunternehmen auf und bündelt Produktion in China
Der Raumklimaspezialist Zehnder stellt sein China-Geschäft neu auf und schliesst den Standort in Dachang nahe Peking.
Im Zuge der Schliessung der Lüftungsgerätefabrik in Dachang werden laut Zehnder rund 80 Stellen abgebaut, 30 davon in der Verwaltung und 50 in der Produktion. Das Unternehmen erwartet einen Restrukturierungsaufwand in Höhe von rund 8,0 Millionen Euro, wovon rund 3,0 Millionen liquiditätswirksam sein sollen. Die jährlichen Kosteneinsparungen beziffert Zehnder bei rund 1,5 Millionen.
Mit dem Umbau reagiert Zehnder laut der Mitteilung auf die veränderten Marktbedingungen im chinesischen Immobiliensektor. Die Ziele der Massnahmen seien, die Profitabilität nachhaltig zu verbessern und das China-Geschäft zukunftsfähig aufzustellen. Die dortigen Aktivitäten bündelt die Gruppe künftig im zweiten Gemeinschaftsunternehmen in Pinghu nahe Shanghai.
In China will sich Zehnder künftig auf Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, leichte gewerbliche Lüftungssysteme, Klimalösungen für Passivhäuser sowie den Export nach Südost- und Ostasien konzentrieren. Das profitable Wärmetauscher-Geschäft der 2021 übernommenen Tochter Fortuneway bleibt unverändert. Im Asien-Pazifik-Raum erzielte Zehnder 2025 einen Umsatz von 26,7 Millionen Euro, wie es weiter hiess.
Die Zehnder-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 72,40 Franken.
awp-robot/mk/cg
Gränichen (awp)
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