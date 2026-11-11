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11.11.2026 16:21:00
Zehnder-Aktie legt zu: Konzern schliesst Standort in den Niederlanden
Zehnder richtet seine Produktionsstruktur neu aus und setzt dabei auf eine stärkere Bündelung der Fertigung. Der Schweizer Konzern verbindet damit einen einmaligen finanziellen Aufwand mit langfristigen Zielen.
Produktion wird nach Deutschland verlagert
In Waalwijk bei Rotterdam seien rund 50 Vollzeitstellen betroffen, einschliesslich temporärer Arbeitskräfte, erklärte Zehnder. Im Gegenzug sollen am deutschen Standort Reinsdorf im Bundesland Sachsen mittelfristig 10 bis 15 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden. Dorthin soll die Produktion bis Ende des zweiten Quartals 2027 verlagert werden.
Restrukturierung soll Kosten senken
Die Restrukturierungskosten werden auf rund 4 Millionen Euro geschätzt. Zudem plant Zehnder Investitionen von rund 0,6 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Reinsdorf. Durch die Verlagerung erwartet das Unternehmen jährliche Einsparungen von rund 2,5 Millionen Euro.
Zehnder will mit dem Schritt die bestehenden Ressourcen in Reinsdorf besser nutzen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die Massnahme sei Teil der übergeordneten Strategie zur Straffung der Konzernstruktur und zur Steigerung der Effizienz.
Wärmetauscher sparen Energie
Wärmetauscher kommen in Lüftungsgeräten zum Einsatz. Sie nutzen beispielsweise im Winter die Wärme der Abluft, um die einströmende kalte Aussenluft vorzuwärmen und so Energie zu sparen.
Die Zehnder-Gruppe beschäftigt weltweit rund 3600 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 761 Millionen Euro.Die Zehnder-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,54 Prozent auf 72,40 CHF.
Gränichen (awp)
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Zehnde a am 11.11.2026
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