Zehnder-Aktie im Fokus: Konzern schliesst Standort in den Niederlanden

Zehnder erwartet jährliche Einsparungen von 2,5 Millionen Euro

Zehnder schliesst den Produktionsstandort für Wärmetauscher im niederländischen Waalwijk. Die Produktion soll bis Ende des zweiten Quartals 2027 ins deutsche Reinsdorf verlagert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab.

Die Restrukturierungskosten werden auf rund 4 Millionen Euro geschätzt. Durch die Verlagerung erwartet Zehnder jährliche Einsparungen von rund 2,5 Millionen Euro.

Das Unternehmen wolle mit dem Schritt die bestehenden Ressourcen in Reinsdorf besser nutzen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken. Zudem sei die Massnahme Teil der übergeordneten Strategie zur Straffung der Struktur, um die Effizienz der Gruppe zu steigern.

Gränichen (awp)