Zehnder-Aktie: Divisionaler Aufbau eingeführt und Straffunf der Konzernleitung

Zudem verkleinert das Unternehmen die Konzernleitung von sechs auf fünf Mitglieder.

Die Bereiche "Residential Ventilation Europe" und "Radiators Europe" werden per 1. Oktober 2026 als eigenständige Divisionen geführt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Zudem wird "Light Commercial Europe" als separate Einheit aufgebaut.

Begründet wird der Schritt mit unterschiedlichen Marktbedingungen. Das Lüftungsgeschäft bewege sich in einem Wachstumsmarkt, während das Heizkörpergeschäft von rückläufigen Volumen, Überkapazitäten und Preisdruck geprägt sei. Die bisher gemeinsam genutzten Strukturen hätten unterschiedliche geschäftliche Anforderungen erschwert.

Auch Konzernleitung wird angepasst

Als Folge der Umstrukturierung kommt es auch im Management zu Anpassungen. Die Konzernleitung wird per 1. Juli 2026 von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert. Silvia Witschi tritt neu in das Gremium ein und übernimmt die Division "Residential Ventilation Europe". Jörg Metzger, bisher Chief Operating Officer Radiators EMEA wird für die "Radiators Europe"-Division zuständig sein.

Dorien Terpstra, Chief Commercial Officer EMEA, und Johannes Bollmann, Chief Operating Officer Ventilation EMEA, verlassen das Unternehmen bis Ende 2026.

Die organisatorischen Anpassungen sollen am 1. Oktober 2026 greifen. Die rechtliche Trennung der europäischen Lüftungs- und Heizkörperaktivitäten ist per 1. Januar 2027 geplant.

Auf finanzieller Ebene erwartet Zehnder für das Geschäftsjahr 2026 Einmalkosten in Höhe von rund 10 Millionen Euro. Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen seine Mittelfristziele von rund 5 Prozent jährlichem Umsatzwachstum und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 9 bis 11 Prozent.

Das Unternehmen will am Freitag (19.6.) um 13:00 Uhr in einem Analysten Call weiter über die Restrukturierung berichten.

yz/cg

Gränichen (awp)