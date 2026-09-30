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30.09.2026 06:37:00
Zefiro Methane legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zefiro Methane hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.060 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0.210 CAD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Zefiro Methane in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 29.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58.71 Millionen CAD im Vergleich zu 45.20 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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