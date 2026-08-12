Zee Entertainment Enterprises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zee Entertainment Enterprises veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.79 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.50 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 19.07 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zee Entertainment Enterprises 18.25 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.949 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 19.24 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch