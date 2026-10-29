Zedge B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zedge B liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zedge B die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zedge B -0.040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Zedge B mit einem Umsatz von insgesamt 7.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.02 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.010 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.170 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 31.63 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29.40 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch