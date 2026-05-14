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14.05.2026 06:37:00
Zebra Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zebra Technologies hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.72 USD gegenüber 2.62 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.50 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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