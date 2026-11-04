Zebra Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zebra Technologies hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 3.43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zebra Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1.97 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zebra Technologies 1.61 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch