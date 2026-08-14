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14.08.2026 06:37:00
Zealand Pharma A-S: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zealand Pharma A-S äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 55.68 DKK. Im letzten Jahr hatte Zealand Pharma A-S einen Gewinn von 107.08 DKK je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Zealand Pharma A-S mit einem Umsatz von insgesamt 4.49 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.09 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 50.58 Prozent verringert.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 52.31 DKK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4.50 Milliarden DKK umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.ch
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