ZEAL Network SE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ZEAL Network SE hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ZEAL Network SE ein EPS von 0.460 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 67.5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 50.4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch