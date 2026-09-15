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15.09.2026 06:37:00
ZBM ZREMB-Chojnice: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ZBM ZREMB-Chojnice hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.17 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ZBM ZREMB-Chojnice ein Ergebnis je Aktie von 0.350 PLN vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.76 Prozent auf 11.3 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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