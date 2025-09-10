ZBM ZREMB-Chojnice: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ZBM ZREMB-Chojnice hat sich am 09.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäussert.

ZBM ZREMB-Chojnice hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.060 PLN je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.06 Prozent auf 10.3 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch