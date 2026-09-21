Zattoo ernennt Tina Rodriguez definitiv zur CEO

Zürich (awp) - Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat Tina Rodriguez gemäss einer Mitteilung vom Montag definitiv zur CEO ernannt. Sie hatte die Leitung bereits im April 2026 interimistisch übernommen. Ihr Vorgänger Roger Elsener hatte Zattoo verlassen, um Direktor von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu werden.

Rodriguez war den Angaben zufolge Anfang Jahr als Chief Consumer Officer zu Zattoo gestossen. Zuvor hatte sie unter anderem Führungsfunktionen bei Liberty Global, Sunrise und UPC Schweiz inne.

Zattoo wurde 2005 gegründet und beschäftigt heute mehr als 220 Mitarbeitende. Mehrheitsaktionär ist die TX Group, die sich 2008 an dem Unternehmen beteiligte und 2019 die Mehrheit übernahm. Jüngsten Angaben zufolge hält der Zürcher Medienkonzern rund 60 Prozent an Zattoo.

an/hr