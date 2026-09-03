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03.09.2026 06:37:00
Zarneni Hrani Bulgaria AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Zarneni Hrani Bulgaria AD lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zarneni Hrani Bulgaria AD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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