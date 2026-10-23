Zarka Educational Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zarka Educational Investment lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.02 JOD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zarka Educational Investment noch ein Gewinn pro Aktie von -0.040 JOD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.94 Prozent auf 7.3 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.8 Millionen JOD gelegen.

Redaktion finanzen.ch