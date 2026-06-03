Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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03.06.2026 08:45:36
Zara-Mutter Inditex mit gutem Jahresstart - Umsatz und Gewinn gesteigert
ARTEIXO (awp international) - Die Zara-Eigentümerin Inditex hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 der verhaltenen Konsumlaune getrotzt. Umsatz und Gewinn legten zu. Die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien von den Kunden gut angenommen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Arteixo mit.
Der Umsatz der Spanier stieg im Quartal (bis Ende April) um knapp sechs Prozent auf rund 8,7 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel damit im Rahmen der Analystenerwartungen aus. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 8,8 Prozent. Im Mai zog das um Währungseffekte bereinigte Wachstum auf 11,5 Prozent an.
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich im ersten Quartal im Vergleich um sieben Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Auf die Aktionäre entfiel ein Nettogewinn von 1,4 Milliarden Euro und damit rund fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate notierte die Inditex-Aktie zuletzt 5,0 Prozent fester. Zu Inditex gehören neben dem Flaggschiff Zara unter anderem Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka und Stradivarius./err/zb/stk
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Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
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