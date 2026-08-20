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20.08.2026 06:37:00
Zaptec AS Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zaptec AS Registered hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 0.65 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zaptec AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0.300 NOK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32.08 Prozent auf 506.4 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 383.4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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