Zaptec AS Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zaptec AS Registered hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.39 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.030 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 511.7 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 38.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 369.1 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch