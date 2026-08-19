Zaplox Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zaplox Registered präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 SEK gegenüber -0.120 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10.82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch