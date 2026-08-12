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12.08.2026 06:37:00
ZAOH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ZAOH hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.05 JPY gegenüber 22.37 JPY im Vorjahresquartal.
ZAOH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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