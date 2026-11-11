ZAOH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ZAOH hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 31.84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ZAOH 26.64 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.09 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.99 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch