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27.08.2026 06:37:00
Zanlakol präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zanlakol hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.79 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.870 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 125.3 Millionen ILS – eine Minderung von 10.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 139.6 Millionen ILS eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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