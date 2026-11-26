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26.11.2026 06:37:00
Zanlakol gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zanlakol hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.07 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.810 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137.9 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 136.7 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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