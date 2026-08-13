Zamil Industrial Investment Company Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zamil Industrial Investment Company Bearer veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.74 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Zamil Industrial Investment Company Bearer 0.420 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1.42 Milliarden SAR in den Büchern – ein Minus von 2.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zamil Industrial Investment Company Bearer 1.46 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch