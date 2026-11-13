Zamil Industrial Investment Company Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zamil Industrial Investment Company Bearer präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.470 SAR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zamil Industrial Investment Company Bearer 1.43 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.58 Milliarden SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch