Zalando verdoppelt Nettogewinn und erreicht Ziele - 2020 "weiter stark investieren"

Zalando hat dank eines soliden vierten Quartals, in dem der Online-Modehändler in die schwarzen Zahlen zurückkehrte, im Gesamtjahr den Gewinn fast verdoppelt.

Auch der Umsatz wuchs prozentual zweistellig.

Das im August ausgegebene Ziel, beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in der oberen Hälfte der Prognosespanne von 175 bis 225 Millionen Euro zu landen, erreichte der Berliner MDAX-Konzern. Auch beim Umsatzplus blieb das Unternehmen wie angekündigt am unteren Ende der Spanne 20 bis 25 Prozent.

Im laufenden Geschäftsjahr will Europas nach Umsatz grösster Online-Modehändler das bereinigte EBIT auf 225 bis 275 Millionen Euro steigern, das Umsatzplus soll zwischen 15 und 20 Prozent betragen, der Bruttowarenwert um 20 bis 25 Prozent steigen.

Im vierten Quartal betrug das bereinigte EBIT 110,4 Millionen Euro, ein Rückgang um gut 6 Prozent. Der Nettogewinn stieg um 52 Prozent auf 85,4 Millionen Euro, der Umsatz um knapp 20 Prozent auf 1,986 Milliarden Euro.

Im Gesamtjahr erreichte Zalando beim bereinigten EBIT 224,9 Millionen Euro, ein Anstieg um knapp 30 Prozent. Der Nettogewinn verdoppelte sich fast, auf 99,7 Millionen Euro von 51,2 Millionen. Der Umsatz legte um 20,3 Prozent auf 6,483 Milliarden Euro zu.

Zalando erweitert Angebot um Luxusmarken und Secondhand-Mode

Zalando will auch 2020 "weiter stark investieren" und erweitert sein Angebot zum einem im Luxusmode-Bereich, zum anderen bei Secondhand-Mode, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Das Sortiment an Premium- und Luxusmode soll bis 2023 verdoppelt werden.

Im Bereich Secondhand-Mode soll ab dem dritten Quartal 2020 "Pre-Owned" als neue Kategorie im Zalando Fashion Store eingeführt werden. Hierbei können Kundinnen und Kunden auf der Zalando-Plattform "kuratierte Secondhand-Mode" kaufen und eigene Modeartikel an Zalando verkaufen.

Darüber hinaus will Zalando das europäische Logistiknetzwerk ausbauen und ein lokales Logistikzentrum in Spanien eröffnen, das auch die Basis für weiteres Kundenwachstum in der Region legen soll. Insgesamt plant Zalando für 2020 Investitionen von rund 330 Millionen Euro.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)