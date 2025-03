Zalando- und ABOUT YOU-Aktien sinken: Zalando übernimmt Mehrheit an ABOUT YOU

Wie der Online-Modehändler mitteilte, hält er nach Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots am Donnerstag mehr als 90 Prozent an ABOUT YOU . Nun will Zalando die verbliebenen Aktionäre mittels eines Squeeze-out aus dem Unternehmen herausdrängen.

Der DAX-Konzern beabsichtigt eine Verschmelzung von ABOUT YOU auf Zalando. Sollte die Beteiligungsquote auf 95 Prozent steigen, wäre ein unmittelbarer Squeeze-out ohne Verschmelzung möglich. Die Höhe der Barabfindung, die die Aktionäre erhalten sollen, wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Die endgültigen Ergebnisse des Übernahmeangebots werden am 11. März 2025 veröffentlicht. Die Übernahme soll im Sommer 2025 vollzogen werden. ABOUT YOU wird in der Transaktion mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet.

Die Zalando-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel dennoch zeitweise 1,99 Prozent im Minus bei 32,44 Euro, während die ABOUT YOU-Papiere 0,15 Prozent tiefer bei 6,65 Euro notieren.

DOW JONES