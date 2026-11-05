Zalando SE Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zalando SE Un hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Zalando SE Un mit einem Umsatz von insgesamt 3.65 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3.47 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.101 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3.56 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch