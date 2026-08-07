Zalando SE Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zalando SE Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.210 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.98 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3.21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.337 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3.94 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch