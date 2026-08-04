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04.08.2026 07:35:18

Zalando Q2 Net Income Declines; Refines FY Guidance

(RTTNews) - Zalando SE (ZAL.DE) reported second quarter net income of 73.8 million euros compared to 96.6 million euros, last year. Adjusted EBIT increased 10% year-on-year to 205 million euros. Group revenue was 3.42 billion euros, up 20.8% from last year. Group gross merchandise volume grew 20.7% on a reported basis to 4.9 billion euros.

For fiscal 2026, Zalando now expects, on a reported basis, GMV and revenue growth in the lower half of its previous 12% to 17% range in line with market expectations. The full-year adjusted EBIT guidance is narrowed to between 680 million and 720 million euros, from previously 660 million to 740 million euros.

At last close on Frankfurt Stock Exchange, Zalando shares were trading at 29.11 euros, up 3.01%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’977.85 19.93 S6HB9U
Short 15’291.50 13.79 S8UB1U
Short 15’840.76 8.99 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’364.72 03.08.2026 17:30:00
Long 13’787.24 19.13 SGBRFU
Long 13’480.19 13.60 S1B6WU
Long 12’903.94 8.86 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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