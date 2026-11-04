Zalando gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zalando lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.060 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.17 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 3.02 Milliarden EUR eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.180 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3.17 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch