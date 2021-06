Zalando fait descendre la mode dans la rue dans le cadre de l'Expansion européenne qui célèbre la culture locale.

Zalando transforme les monuments européens avec une exposition pour marquer son arrivée en Lituanie, en Slovaquie et en Slovénie

Les spectacles s'inspirent de la culture locale et mettent en scène un collectif de créateurs, de mannequins et d'artistes pour présenter la sélection unique de Zalando

Zalando place les amateurs de mode du pays en première ligne du lancement d'une célébration paneuropéenne de l'expression personnelle

BERLIN, 24 juin 2021 /PRNewswire/ -- Zalando, la première plateforme européenne de mode et d'art de vivre en ligne, a célébré son arrivée en Lituanie, en Slovaquie et en Slovénie en faisant descendre la mode dans les rues avec des expositions spectaculaires aux côtés de monuments célèbres. Rendant hommage à la culture locale et à la joie de l'expression personnelle, Zalando a fait appel à des talents locaux à l'avant-garde du monde de la mode pour montrer leur style dans le cadre d'expositions attrayantes pour marquer l'arrivée de la marque.

L'événement inspirant a présenté un panel diversifié et ouvert à tous de talents locaux, dont l'ancienne joueuse de tennis professionnelle slovène Nina Kolar, le danseur professionnel lituanien Raidas Petrauskas et le célèbre réalisateur et producteur de films slovaque Peter Altof, qui captent tous l'essence de la culture locale de la mode. La révélation a constitué une représentation visuellement frappante de l'intention de Zalando d'intégrer la mode la plus appréciée au monde sur ses nouveaux marchés

Peter Altof : « C'est spécial de participer au lancement de Zalando dans ma propre ville et d'être accompagné d'un groupe de créateurs aussi diversifié, exprimant tous qui nous sommes, en l'espace d'un instant. Zalando nous a permis de révéler notre singularité de la meilleure manière qui soit : en nous exprimant. »

En présentant des créateurs emblématiques, des vêtements de rue, des vêtements pour enfants et des vêtements plus durables, Zalando s'implante sur de nouveaux marchés européens pour mettre en lumière la culture locale de la mode. Abritant la sélection la plus complète sur chaque marché, notamment des marques comme Weekday, Vivienne Westwood, Diane von Furstenburg et Victoria Beckham, Zalando vise à devenir le point de départ de la mode en Europe, en exploitant la singularité des amateurs de mode locaux.

Natalie Wills, Directrice Marketing, déclare : « Zalando commence à écrire l'histoire de la mode sur ces nouveaux marchés européens dans le cadre d'une expansion à long terme qui nous verra inonder d'autres marchés avant la fin 2021. En créant des moments inspirés par la mode et concrétisés par la joie de l'expression personnelle, nous célébrons la singularité et permettons à chacun de s'exprimer comme il l'entend. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu créer une exposition diversifiée et ouverte à tous sur chaque marché, en plaçant la culture locale au cœur de notre message. Nous invitons nos nouveaux clients à venir saluer leur nouvelle garde-robe préférée ! ».

La campagne de lancement célèbre le début de l'audacieuse expansion de Zalando dans de nouveaux pays européens. La plateforme de mode sera lancée en Lituanie, en Slovaquie et en Slovénie au début de l'été, en Croatie, en Lettonie et en Estonie à la fin de l'été 2021, et en Hongrie et en Roumanie en 2022. Cette décision s'inscrit dans le cadre du développement continu de la marque, qui compte actuellement environ 42 millions de clients actifs sur 20 marchés. L'application Zalando permet d'accéder à la collection de mode la plus complète d'Europe (disponible via l'App Store et Google Play Store), et offre la livraison et le retour gratuits. Au cours du mois qui a suivi le lancement de l'application, Zalando est devenue la première application pour les appareils Android en Slovaquie, selon App Annie.

Zalando (https://corporate.zalando.com) est la principale plate-forme en ligne en Europe pour la mode et l'art de vivre. Fondée à Berlin en 2008, la société propose des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté à plus de 42 millions de clients actifs sur 20 marchés, de quoi vous satisfaire de la tête aux pieds. La sélection de marques internationales varie de noms mondialement connus aux labels locaux. Notre plate-forme est une destination de mode unique pour l'inspiration, l'innovation et l'interaction. En tant qu'entreprise technologique la plus en vogue en Europe, nous nous efforçons de trouver des solutions numériques pour chaque élément de notre voyage à travers la mode : pour nos clients, nos partenaires et tous les acteurs importants de l'histoire de Zalando. Notre objectif est d'être le point de départ de la mode et une plateforme durable ayant un impact positif net sur les personnes et la planète.

Toutes les images et le contenu vidéo ont été tournés conformément aux directives COVID-19 des gouvernements locaux, spécifiques à chaque pays au moment du tournage. Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place sur tous les lieux de tournage dans le monde entier pour s'assurer que chaque personne présente respecte les mesures de sécurité liées au COVID.

