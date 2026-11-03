Zalando-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe im Grossen und Ganzen wie erwartet abgeschnitten, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Umsatzwachstum im Geschäft mit dem direkten Verkauf von Mode, Schuhen und Lifestyle-Produkten an Endverbraucher verhalten ausgefallen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4.6 Prozent auf 25.75 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 30.10 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1’277’027 Zalando-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Zalando-Aktie um 1.6 Prozent. Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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