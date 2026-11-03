Zalando-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Händler habe im Grossen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das strategische Zugeständnis, zur Erzielung langfristiger Vorteile einen Rückgang der Bruttomarge in Kauf zu nehmen, habe den Umsatz gestützt. Derweil sei das aktuelle Kursniveau hoch, und es bestünden weiterhin strukturelle Risiken durch die Öffnung der Plattform für autonome KI-Einkaufsagenten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2.9 Prozent auf 26.22 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 22.04 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 149’576 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 3.5 Prozent zu. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Zalando wird am 03.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:53 / GMT



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