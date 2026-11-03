|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse im Blick
|
03.11.2026 11:34:44
Zalando-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Zalando-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Bruttowarenvolumen des Online-Modehändlers seien im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, während sich der Umsatz erwartungsgemäss entwickelt habe, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine Verschiebung in Richtung B2B, wo sich das operative Ergebnis im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und die Konsensschätzung deutlich übertroffen habe.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Zalando befand sich um 11:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2.3 Prozent auf 26.36 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 32.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1’088’276 Stück gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 4.0 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 03.11.2026 wird Zalando Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zalando
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Zalando-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Zalando-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Zalando
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Zalando am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX starten stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert, während auch der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.