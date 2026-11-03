Zalando-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Bruttowarenvolumen des Online-Modehändlers seien im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, während sich der Umsatz erwartungsgemäss entwickelt habe, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine Verschiebung in Richtung B2B, wo sich das operative Ergebnis im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und die Konsensschätzung deutlich übertroffen habe.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Zalando befand sich um 11:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2.3 Prozent auf 26.36 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 32.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1’088’276 Stück gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 4.0 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 03.11.2026 wird Zalando Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.